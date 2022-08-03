Нужно сделать графику для фин приложения

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок482 просмотра

Ищу дизайнера, который на регулярной или единовременной основе будет работать с графикой финансовых приложений под Android & IOS 

Расценки за типажи работы:

1) Лого с нуля: 1000 руб 

2) Баннеры 6шт под андроид или 5шт разных размеров под IOS: 2000 руб 

3) Адаптация под смену языка обсуждается отдельно в зависимости от сложности 

Просьба если не согласны с условиями не откликаться, просто потеряем оба время) 

AndroidiOS
3 года назад
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