Ищу дизайнера, который на регулярной или единовременной основе будет работать с графикой финансовых приложений под Android & IOS

Расценки за типажи работы:

1) Лого с нуля: 1000 руб

2) Баннеры 6шт под андроид или 5шт разных размеров под IOS: 2000 руб

3) Адаптация под смену языка обсуждается отдельно в зависимости от сложности

Просьба если не согласны с условиями не откликаться, просто потеряем оба время)