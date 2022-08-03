Требуется разработать 2 разные иконки для игры, основываясь на предоставленных примерах. Иконки должны быть уникальными и отражать стиль игры. Убедитесь, что каждая иконка отличается друг от друга.
Нужно сделать графику для фин приложения
Ищу дизайнера, который на регулярной или единовременной основе будет работать с графикой финансовых приложений под Android & IOS
Расценки за типажи работы:
1) Лого с нуля: 1000 руб
2) Баннеры 6шт под андроид или 5шт разных размеров под IOS: 2000 руб
3) Адаптация под смену языка обсуждается отдельно в зависимости от сложности
Просьба если не согласны с условиями не откликаться, просто потеряем оба время)
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