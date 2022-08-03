Требуется разработка пиксельного боксарта для коробки настольной игры по мотивам 'Танчиков' для приставки Dendy. Референсы и арт компонентов доступны по указанным ссылкам. Проект без дедлайна.
2 разные иконки для игры
Сделать 2 НЕОДИНАКОВЫЕ иконки для игры. Я скидываю саму игру и примеры работ.
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