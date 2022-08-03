Нужен боксарт для коробки настольной игры по мотивам "Танчиков" для пр

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок320 просмотров

Нужен пиксельный боксарт для коробки настольной игры по мотивам "танчиков" для приставки Dendy.

Референсы: https://disk.yandex.ru/d/mqyaOTdbOWtMyA

Арт компонентов игры по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/jijr73vr_7g6IQ

Без дедлайна.

3 года назад
Pradd1984
Юрий 
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