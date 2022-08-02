Сделать пригласительное для Детского ДР в стиле Гарри Поттера

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок547 просмотров

https://disk.yandex.ru/d/rPWTfN1n4Ulf1w

Нужно сделать детское пригласительное на ДР. 

Пример разместил на Яндекс диске.

+ 3 картинки ФОН + Письмо ( должно быть слово Harry Poter) + картинка девочки сбоку ( как на примере) 

3 года назад
igorpaster
Игорь 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгения
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Никита
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Лидия
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Мария
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Николай
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ангелина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Айнур
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владимир
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артем
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
Елена
 
41 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
158 отзывов
3 года назад