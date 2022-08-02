Отрисовать 170 цифровых картинок

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Закрыт12 заявок653 просмотра

Нужно 170 квадратных картинок одного типа: глаза со слезами, в зрачках — разные образы (всего 170 по списку, который будет в ТЗ). Сами глаза могут быть похожи, но должны отличаться. Фон — прозрачный. Что-то похожее — во вложении. Делать можно частями по 20-30, оплата также может идти частями.

3 года назад
Polina999
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