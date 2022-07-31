Требуется разработать уникальный дизайн футболок, основываясь на предоставленных примерах. Включает создание иллюстраций и рисунков, готовых для печати. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.
Карточка товара 6
Необходимо разработать карточку товара.
Выбранный исполнитель
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