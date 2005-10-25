Художник, веб-дизайнер

Достонства: коммуникабельность, креативность, понимание современных трендов в дизайне

Пройдено обучение в Академии Веб-образования в модулях "Дизайн и проектирование сайтов"

Опыт работы: создание контента для инстаграм аккаунта тренажёрного зала(фоторедакция, 2d-графика), фриланс в направлении иллюстрация

Навыки: работа с программами Adobe Photoshop, Corel Draw и прочими графическими редакторами, понятие о html и css

Языки: английский(b2), немецкий(b1)