Художник, веб-дизайнер
Достонства: коммуникабельность, креативность, понимание современных трендов в дизайне
Пройдено обучение в Академии Веб-образования в модулях "Дизайн и проектирование сайтов"
Опыт работы: создание контента для инстаграм аккаунта тренажёрного зала(фоторедакция, 2d-графика), фриланс в направлении иллюстрация
Навыки: работа с программами Adobe Photoshop, Corel Draw и прочими графическими редакторами, понятие о html и css
Языки: английский(b2), немецкий(b1)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Афишанет просмотров
- Пара13 просмотров
- Детская иллюстрация41 просмотр
- Енот34 просмотра
- Лось25 просмотров
- Енот в костюме пирата26 просмотров
- Схема здания сверху12 просмотров
- Слоны10 просмотров
- Арт, bungou stray dogs34 просмотра
- Рисунки (not digital, сборник) 2.091 просмотр
- Работы для billybullgym84 просмотра
- Рисунки (not digital, сборник)109 просмотров