OlgaOrlova1983

Ольга Орлова OlgaOrlova1983OlgaOrlova1983
Дата рождения: 19.07.1983
Семейное положение: замужем
Возраст: 38 лет
Образование: высшее
Стаж работы: 19 лет
Профессиональные навыки:
1. Составление смет расходов и доходов;
2. Составление и утверждение план- графика закупок товаров и услуг на предстоящий год;
3. Заключение договоров со сторонними организациями (коммунальные услуги, закупка товаров,
оказание услуг и выполнение работ);
4. Ведение бухгалтерского учета от обработки первичной документации до составления годовой
отчётности;
5. Расчёт тарификации, составление штатного расписания, планирование фонда оплаты труда. Начисление
заработной платы, составление и сдача отчётов по налогам и страховым взносам.
6. Работа на электронных площадках:
-Электронный магазин zakupki.tatar.ru
-Биржевая площадка bp.zakazrf.ru
-ЕИС
7. Владение программами Microsoft Office (составление деловых писем, таблиц,презентаций)