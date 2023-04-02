OlgaOrlova1983

Бухгалтерский учет, анализ, планирование.

Дата рождения: 19.07.1983

Семейное положение: замужем

Возраст: 38 лет

Образование: высшее

Стаж работы: 19 лет

Профессиональные навыки:

1. Составление смет расходов и доходов;

2. Составление и утверждение план- графика закупок товаров и услуг на предстоящий год;

3. Заключение договоров со сторонними организациями (коммунальные услуги, закупка товаров,

оказание услуг и выполнение работ);

4. Ведение бухгалтерского учета от обработки первичной документации до составления годовой

отчётности;

5. Расчёт тарификации, составление штатного расписания, планирование фонда оплаты труда. Начисление

заработной платы, составление и сдача отчётов по налогам и страховым взносам.

6. Работа на электронных площадках:

-Электронный магазин zakupki.tatar.ru

-Биржевая площадка bp.zakazrf.ru

-ЕИС

7. Владение программами Microsoft Office (составление деловых писем, таблиц,презентаций)