Контент менеджер создать несколько промо материалов

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок389 просмотров

Из существующей графики нужно собрать несколько промо материалов. Форматы самые разные.

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3 года назад
javok
Ян 
57 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Дашааа
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артем
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Лилия
 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Владислав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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3 года назад
Николай
 
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3 года в сервисе
Был
3 года назад
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