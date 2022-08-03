Необходимо перевести около 20 картинок в векторный формат. Включает уменьшение детализации и подбор шрифтов. Примеры изображений предоставлены. Оплата через безопасную сделку.
Контент менеджер создать несколько промо материалов
Из существующей графики нужно собрать несколько промо материалов. Форматы самые разные.
Оставляйте ТЕЛЕГРАМ.
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