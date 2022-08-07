Иллюстрация

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Закрыт39 заявок685 просмотров

Нужно нарисовать иллюстрацию к словам по теме : части лица и части тела ( борода, усы, волосы, Ресницы, брови, щека, глаза, уши, лицо, голова, зубы, рот, губы, сердце, мозг, жаль, желудок , нос, кожа, язык, руки, ноги, спина, пальцы, колени, ступни, шея, горло. Стиль рисунков должен выглядеть как в файле, но они должны быть нарисованы авторо

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