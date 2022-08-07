Ищутся иллюстрации патриотических тем для печати на пазлах 500 и 1000 элементов. Сюжеты должны изображать воинов ЗСУ в стиле супергероев с украинской символикой. Формат 480 х 670 мм, качество 300 dpi или векторное. Лица должны быть неперсональными, а фоны светлыми и сочными. Изображения не должны пропагандировать войну и насилие.
Иллюстрация
Нужно нарисовать иллюстрацию к словам по теме : части лица и части тела ( борода, усы, волосы, Ресницы, брови, щека, глаза, уши, лицо, голова, зубы, рот, губы, сердце, мозг, жаль, желудок , нос, кожа, язык, руки, ноги, спина, пальцы, колени, ступни, шея, горло. Стиль рисунков должен выглядеть как в файле, но они должны быть нарисованы авторо
Заявки фрилансеров
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