Wow! Обережно, відмінні тексти, озвучення та переклад! Поки що хтось обіцяє, я роблю! 👍

Wow! Обережно, відмінні тексти, озвучення та переклад! Поки що хтось обіцяє, я роблю! 👍

👋 Привіт! Мене звуть Lilia і я копірайтер, рерайтер, перекладач (українська, англійська, словенська, німецька, російська), а також озвучую YouTube канали). Я та моя сім'я з України з міста Маріуполь. Мені трохи більше 27 років, одружена з прекрасною людиною і у нас чудова маленька дочка . А ще , якщо вам цікаво, не боюся висоти, але боюся проспати і виконати роботу, що не задовольняє замовнику. Тому працюю щиро, виконую все на відмінно!  Не вірите, перевірте самі! ☺

Wow! Осторожно, отличные тексты, озвучка и перевод! Пока кто-то обещает, я делаю! 👍

👋 Привет!Меня зовут Lilia и я копирайтер, рерайтер, переводчик (украинский, английский, словенский, немецкий, русский), а ещё озвучиваю YouTube каналы). Я и моя семья из Украины с города Мариуполь. Мне чуть больше 27 лет, замужем за прекрасного человека и у нас чудесная маленькая дочка .А еще, если вам интересно, не боюсь высоты, но боюсь все проспать и выполнить работу не удовлетворяющую заказчику. Поэтому работаю от души, выполняю всё на отлично!  Не верите, проверьте сами! ☺