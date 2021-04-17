stomacademy

Требуется перевод интерфейса сайта и служебной информации с русского на чешский язык. Перевод должен быть выполнен в Excel-файле с ключами. В заявках указывайте стоимость за количество знаков и опыт перевода. Оплата производится только через сайт, предоплата не предусмотрена.