stomacademy

Необходимо перевести около 20 картинок в векторный формат. Включает уменьшение детализации и подбор шрифтов. Примеры изображений предоставлены. Оплата через безопасную сделку.
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется профессиональный перевод интерфейса сайта и служебной информации с русского на итальянский язык. В заявках указывать стоимость за количество знаков и опыт работы. Оплата осуществляется только через сайт, без предоплаты.Переводы13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перевод интерфейса сайта и служебной информации с русского на чешский язык. Перевод должен быть выполнен в Excel-файле с ключами. В заявках указывайте стоимость за количество знаков и опыт перевода. Оплата производится только через сайт, предоплата не предусмотрена.Переводы6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо удалить неиспользуемый код CSS на сайте так, чтобы Google PageSpeed не показывал потенциальную экономию для файлов CSS. Срок выполнения - 1 день. Оплата через сервис.HTML-верстка16 заявокЗакрыт3 года назад
- $38
Требуется создать макет книги объемом 170 страниц с 90 иллюстрациями. Формат книги 252х344 мм, текст должен быть в две колонки с маленькими полями. Работа включает два этапа: разработка концепции с примерами размещения текста и изображений, а затем верстка всего объема.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо создать макет книги объемом 170 страниц с 90 иллюстрациями. Формат 252х344 мм. Работа включает два этапа: разработка концепции с примерами размещения текста и верстка всего объема. Требуются маленькие поля, цветные и черно-белые иллюстрации, текст в две колонки.Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка Backend с использованием PHP и Laravel, в частности настройка передачи данных через REST API между нашей системой и сторонними сервисами. В заявке укажите свой опыт и почасовой рейт. Будет плюсом наличие опыта работы с Redis, RabbitMQ и ClickHouse.Веб-программирование15 заявокЗакрыт3 года назад
- $6
Необходимо сделать перевод текста с английского на русский на тему история/философия объемом 6,6 тысяч знаков с пробелами. Работа должна быть выполнена поэтапно, обращая внимание на точность и стилистическую соответствие оригиналу.Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется перевод текста с английского на русский на тему истории и философии объемом 6,6 тысяч знаков с пробелами. Срок выполнения задания - 2 дня. Ожидается качественный и точный перевод, соответствующий тематике.Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
https://drive.google.com/file/d/1eQeciehxnDpZNdhvZ-EYBwBDXbODUTLL/view?usp=sharing обрисовать нужно только план и номера на самом плане. Подписи в левой части делать не нужно.Завершен4 года назад
Нужно обрисовать рисунок в Иллюстраторе. все элементы должны быть сгруппированы по типу. https://drive.google.com/file/d/1ALV2DPpmD1T9ad0p1IbCFQTELTnM24UO/view?usp=sharingЗавершен4 года назад
Нужно jpg изображения карты сделать векторную. На выходе - перерисовать все объекты (города, реки, территориальное деление) в вектор - сгруппировать все объекты по типам - не нужно рисовать декларативные элементы ...Завершен4 года назад
Нужно сделать литературную обработку и редактуру научно-популярной статьи. Объем около 30т знаков без пробелов. Срок 3 дня. Прошу указать стоимость за 1т знаков.Редактирование и Корректура37 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно провести работы по оптимизации скорости загрузки сайта требуемый показать 90-100 по PageSpeed Insights как для мобильного так и для ПК. сайт oddechcynamonu_plВеб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать открытку в техники акварель. (без использования стоковых шаблонов). Цветочный магазин, flowerbox - тематика. референсы добавилИллюстрации и Рисунки28 заявокЗакрыт5 лет назад
- $3
Выполнить ретушей фотографии согласно ТЗ.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
нужно сделать несколько моделей цветов в горшках. Исходные данные - фотографии с 4 сторон + верх (если нужно можно сделать 8+ фотографий на белом фоне) Результат - 3d модель ...3D-графика12 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать 4 не больших иллюстраций Иллюстрации будут использоваться на сайте в разделе доставка цветов - парочку роз - коробка для flowerbox - упаковочная коробка - курьерская доставка ...Завершен5 лет назад
1. Нужно обработать фотографию с коробками и добавить рисунки на фотографию ("рисованными" линиями) - размерность коробок - подписи к коробкам с названием уменьшенная фотография в аттаче. + ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть перевод (7,5т знаков) с латыни на русский, нужно еще раз перепроверить перевод и внести редактуру если она потребуется.Переводы19 заявокЗакрыт5 лет назад