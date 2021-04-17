stomacademy

Алексей stomacademy

 
39 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$626
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
11
безопасных платежей

  • Перевести картинки в вектор

    Необходимо перевести около 20 картинок в векторный формат. Включает уменьшение детализации и подбор шрифтов. Примеры изображений предоставлены. Оплата через безопасную сделку.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод интерфейса сайта на итальянский

    Требуется профессиональный перевод интерфейса сайта и служебной информации с русского на итальянский язык. В заявках указывать стоимость за количество знаков и опыт работы. Оплата осуществляется только через сайт, без предоплаты.

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод интерфейса сайта на чешский

    Требуется перевод интерфейса сайта и служебной информации с русского на чешский язык. Перевод должен быть выполнен в Excel-файле с ключами. В заявках указывайте стоимость за количество знаков и опыт перевода. Оплата производится только через сайт, предоплата не предусмотрена.

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Очистить CSS от лишних строк

    Необходимо удалить неиспользуемый код CSS на сайте так, чтобы Google PageSpeed не показывал потенциальную экономию для файлов CSS. Срок выполнения - 1 день. Оплата через сервис.

    CSS
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка книги

    $38

    Требуется создать макет книги объемом 170 страниц с 90 иллюстрациями. Формат книги 252х344 мм, текст должен быть в две колонки с маленькими полями. Работа включает два этапа: разработка концепции с примерами размещения текста и изображений, а затем верстка всего объема.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка книги

    Необходимо создать макет книги объемом 170 страниц с 90 иллюстрациями. Формат 252х344 мм. Работа включает два этапа: разработка концепции с примерами размещения текста и верстка всего объема. Требуются маленькие поля, цветные и черно-белые иллюстрации, текст в две колонки.

    Верстка полиграфии11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дороботки Backend: php, laravel, rest api

    Требуется доработка Backend с использованием PHP и Laravel, в частности настройка передачи данных через REST API между нашей системой и сторонними сервисами. В заявке укажите свой опыт и почасовой рейт. Будет плюсом наличие опыта работы с Redis, RabbitMQ и ClickHouse.

    LaravelPHP
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод с английского на русский

    $6

    Необходимо сделать перевод текста с английского на русский на тему история/философия объемом 6,6 тысяч знаков с пробелами. Работа должна быть выполнена поэтапно, обращая внимание на точность и стилистическую соответствие оригиналу.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перевод с английского на русский, тематика история/философия

    Требуется перевод текста с английского на русский на тему истории и философии объемом 6,6 тысяч знаков с пробелами. Срок выполнения задания - 2 дня. Ожидается качественный и точный перевод, соответствующий тематике.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Из jpg изображения карты сделать векторную

    Нужно jpg изображения карты сделать векторную. На выходе - перерисовать все объекты (города, реки, территориальное деление) в вектор - сгруппировать все объекты по типам - не нужно рисовать декларативные элементы ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • 3d модели растений

    нужно сделать несколько моделей цветов в горшках.  Исходные данные - фотографии с 4 сторон + верх (если нужно можно сделать 8+ фотографий на белом фоне) Результат - 3d модель  ...

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 4 не больших иллюстраций

    Нужно сделать 4 не больших иллюстраций  Иллюстрации будут использоваться на сайте в разделе доставка цветов - парочку роз - коробка для flowerbox - упаковочная коробка - курьерская доставка ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Обработка фотографий (+ добавление иллюстраций)

    1. Нужно обработать фотографию с коробками и добавить рисунки на фотографию ("рисованными" линиями) - размерность коробок - подписи к коробкам с названием уменьшенная фотография в аттаче. + ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перевод с латыни на русский

    Есть перевод (7,5т знаков) с латыни на русский, нужно еще раз перепроверить перевод и внести редактуру если она потребуется.

    Переводы19 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

DudnikLily
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$626
10 баллов
3 года назад
Перевести картинки в вектор
Рекомендуем отличного заказчика!
Все сделано отлично и в срок! ОЧень рекомендую
Ответный отзыв
Pi_Na
54 года
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Верстка книги
Интересный проект. Деликатный заказчик. Обеспечена оперативная коммуникация. Быстра оплата. Спасибо! Рекомендую Алексея и буду рада продолжить с ним сотрудничество.
все сделано согласно ТЗ. Очень рекомендую
Ответный отзыв
Lizaru
29 лет
8 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$12
10 баллов
3 года назад
Перевод с английского на русский, тематика история/философия
Рекомендую!
перевод ок
Ответный отзыв
sagramore
Сергей 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$6
10 баллов
3 года назад
Перевод с английского на русский
Рекомендую заказчика.
Все отлично
Ответный отзыв
yhont
Анна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$13
10 баллов
4 года назад
Обрисовать в Иллюстраторе план
Все отлично, рекомендую :)
все очень быстро и качественно как всегда! рекомендую!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов