Карточка товара 9

$24
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка25 просмотров

Необходимо разработать карточку товара.

3 года назад
ZimaM15
Михаил 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

seraphim6wings
Демид 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$24
3 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

seraphim6wings
Демид 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад