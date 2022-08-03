Требуется дизайнер для создания графики финансовых приложений на Android и iOS. Задачи включают разработку логотипов, баннеров и адаптацию под разные языки. Оплата обсуждается в зависимости от типа работы: 1000 руб за логотип, 2000 руб за баннеры. Условия обсуждаются заранее.