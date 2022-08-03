Требуется разработка графического дизайна картин, включая фон, мокап и инфографику, подходящие к современным стилям интерьерного дизайна. Необходима совместная работа с фотографом для подбора ракурсов и понимание, какие картины соответствуют каждому стилю. Дизайн должен быть разнообразным и актуальным.
Карточки товара 10,11
Необходимо разработать две карточки товара.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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