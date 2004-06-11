Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает (Альберт Эйнштейн)
Привет, я специалист по созданию игр.
Я создаю игру в программе Unity,
также делаю 2D и 3D-модель в программе блендер и полностью знаю C#, разработка может вестись на всех платформах (Android, IOS, Windous, Linux)
у меня за плечами уже два законченных проекта на Unity, десятки моделей в блендере и тысячи строчек кода.
Если вы ищете хорошего специалиста свяжитесь со мной.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Растровые тигры7 просмотров
- Лоу-поли мишень5 просмотров
- Лоу-поли бочка6 просмотров
- Лоу-поли работа для игры4 просмотра