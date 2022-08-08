Требуется художник, проживающий в Беларуси, для создания около ста реалистичных иллюстраций для книги на год. Рисунки должны быть чёрно-белыми с минимумом цвета, изображающие взрослых людей. Сначала будет тестовое задание, далее работа по согласованию сюжетов через Skype. Оплата раз в месяц по количеству выполненных работ.
Сделать открытку поздравление с Днем Рождения
Открытка-поздравление c Днем Рождения на которой будет:
1 Фото именинника
2 Какие-то стикеры
Все должно быть красиво и ярко
Подробное ТЗ скину откликнувшимся
Присылайте, пожалуйста, примеры своих работ или то как вы это представляете
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