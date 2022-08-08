Сделать открытку поздравление с Днем Рождения

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки208 просмотров

Открытка-поздравление c Днем Рождения на которой будет:

1 Фото именинника

2 Какие-то стикеры

Все должно быть красиво и ярко

Подробное ТЗ скину откликнувшимся

Присылайте, пожалуйста, примеры своих работ или то как вы это представляете

3 года назад
linaveklych
Лина 
25 лет
3 года в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Яна
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Арина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Влад
 
56 лет
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад
14 отзывов
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Иллюстрации для книги. Беларусь.

    Требуется художник, проживающий в Беларуси, для создания около ста реалистичных иллюстраций для книги на год. Рисунки должны быть чёрно-белыми с минимумом цвета, изображающие взрослых людей. Сначала будет тестовое задание, далее работа по согласованию сюжетов через Skype. Оплата раз в месяц по количеству выполненных работ.

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать карикатуру/мем

    Требуется художник для создания карикатуры или мема. Идеальный кандидат должен иметь опыт в иллюстрациях и быть готовым к постоянному сотрудничеству. Укажите портфолио с примерами работ.

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Иллюстрация

    Требуется нарисовать иллюстрацию, изображающую части лица и тела, включая бороду, усы, глаза, руки и другие элементы. Рисунки должны быть выполнены в стиле, аналогичном предоставленному файлу, но с уникальным авторским подходом.

    Иллюстрации и Рисунки39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Патриотические иллюстрации для печати на пазлах 500 и 1000 элементов

    Ищутся иллюстрации патриотических тем для печати на пазлах 500 и 1000 элементов. Сюжеты должны изображать воинов ЗСУ в стиле супергероев с украинской символикой. Формат 480 х 670 мм, качество 300 dpi или векторное. Лица должны быть неперсональными, а фоны светлыми и сочными. Изображения не должны пропагандировать войну и насилие.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Шапка для тг канала + несколько тематических картинок

    Необходимо разработать шапку для Telegram канала, посвященного ставкам, с иллюстрациями на тему 'нужен гол', 'верим в ставку' и подобными. Ожидаются яркие и привлекательные картинки, отражающие тематику канала.

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Графический дизайн картин к стилю интерьерного дизайна

    Требуется разработка графического дизайна картин, включая фон, мокап и инфографику, подходящие к современным стилям интерьерного дизайна. Необходима совместная работа с фотографом для подбора ракурсов и понимание, какие картины соответствуют каждому стилю. Дизайн должен быть разнообразным и актуальным.

    Иллюстрации и Рисунки5 заявок
    Закрыт
    3 года назад