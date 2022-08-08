Требуется художник для создания карикатуры или мема. Идеальный кандидат должен иметь опыт в иллюстрациях и быть готовым к постоянному сотрудничеству. Укажите портфолио с примерами работ.
Иллюстрации для книги. Беларусь.
Здравствуйте, нужен художник, проживающий в Беларуси, который создаст иллюстрации для книги. Работа примерно на год, около сотни иллюстраций. Цена договорная. Книга не для детей, поэтому рисовать нужно будет в реалистичном стиле. Чёрно-белый рисунок и минимум цвета. Изображать, в основном, нужно взрослых людей. Сначала будет оплачиваемое тестовое задание. Если мы друг другу подойдём, то работа будет проходить в таком формате: я высылаю вам текст, говорю какие главы нужно иллюстрировать, мы обсуждаем сюжет по Скайпу (или любой другой программе), вы делаете набросок, показываете мне, мы его утверждаем, после этого вы отрисовываете иллюстрацию. Оплата раз в месяц по количеству выполненных работ. Пишите, если заинтересовало.
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