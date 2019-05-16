linart_kan

Алина Канцурова linart_kan

 
27 летУкраина/Донецк
5 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Художник

Художник - иллюстратор и портретист.

Рисую в разных направлениях и стилях.

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$200
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
tyrot
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
5 лет назад
Создание раскраски для взрослых
Алина выполнила задание на отлично! Креативный и талантливый художник, отличный портретист. Учитывала все замечания, всегда была на связи. Однозначно рекомендую!
Спасибо Дмитрию за интересный заказ, задание было четкое, придирок не было. Приятно было общаться.
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 часа
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