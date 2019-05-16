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$200
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Портфолио
- Прочие иллюстрации33 просмотра
- Персонажи40 просмотров
- Портреты в разных стилях34 просмотра
- Иллюстрации к раскраске32 просмотра
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
5 лет назад
Алина выполнила задание на отлично! Креативный и талантливый художник, отличный портретист. Учитывала все замечания, всегда была на связи. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо Дмитрию за интересный заказ, задание было четкое, придирок не было. Приятно было общаться.
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 часа
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