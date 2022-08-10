Создать картинку для рекламного поста Вконтакте, вайбер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт17 заявок671 просмотр

Здравствуйте, прошу сделать картинку для рассылки в вконтакте и группах вайбера.

Тема строительные материалы и ремонт.

Для вконтакте горизонтальное расположение, для вайбера тоже самое, но вертикальное расположение. Красиво, ярко, легко читаемо и чтобы привлекало взгляд. Пример работы, мое фото, логотип прикрепил.

Прошу сделать в формате PSD, чтобы мог сам редактировать.

3 года назад
kuzmichov306316
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Маргарита
 
22 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кира
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Артур
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дарья
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Сан
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Фаромарз
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Никита
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Екатерина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
158 отзывов
3 года назад
Арсений
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Зробити ілюстрації до квест-кімнат

    Шукаються українські ілюстратори для створення 5 ілюстрацій у єдиному стилі для квест-кімнат. Теми: Штамм, X-MEN, Майнкрафт, Silent Hill та Гарри Поттер. Ілюстрації використовуватимуться на превьюшках сторінок веб-сайту, з подальшим створенням зображень для шапок сайтів (ширина 1920 px).

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Придумать и нарисовать 2 gif-анимации

    Требуется придумать и нарисовать 2 gif-анимации для интерфейса прибора N4-25. Анимации должны отображать состояния генерации напряжения: процесс установки и подтвержденное значение. Формат - 24x24 пикселя, до 30 кадров, цвет 0x40. Все кадры в формате PNG.

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать NFT

    $400

    Требуется художник для создания уникальной иллюстрации для NFT. Подробности и требования будут предоставлены в личном сообщении. Ожидается креативный подход и высокое качество исполнения.

    NFT
    Иллюстрации и Рисунки48 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Инфографика для карточек товара

    Необходимо разработать привлекательную и качественную инфографику для карточек товара на платформах ВБ и Озон. Ожидается интересный дизайн, который привлечет внимание покупателей и улучшит визуальное восприятие товара.

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать 15 стикеров для ТГ (неанимированные)

    Необходимо создать 15 неанимированных стикеров для Telegram в соответствии с цветами и стилем компании. Два персонажа: 5 с девушкой, 5 с парнем и 5 вместе. Тексты на стикерах включают приветствия и фразы, отражающие дух бренда. Исходные изображения персонажей предоставлены в файлах.

    Иллюстрации и Рисунки26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Оформить дизайн карточек Авито (3 картинки)

    Требуется разработка макета трех картинок для публикации объявления на Авито. Идеально подходит работа в Photoshop или Figma. Обеспечьте привлекательный и функциональный дизайн изображений.

    Figma
    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна консультация по After effects онлайн

    Ищется украинский специалист для часовой онлайн-консультации по After Effects. Задача включает технику анимации логотипа квадратной формы (кубик-рубика) с вращением. Необходимы знания работы с сервисом и анимацией в двух цветах.

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать 20 логотипов на одну тему

    Требуется разработать серию из 20 минималистичных логотипов на тему куриц в течение 6 дней. Бюджет работы составляет до 50 долларов. Открыты предложения по цене. Ищем исполнителей с хорошими отзывами и опытом в портфолио.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать открытку поздравление с Днем Рождения

    Необходимо разработать открытку-поздравление с Днем Рождения, включающую фото именинника и яркие стикеры. Открытка должна быть красивой и привлекательной. Подробное ТЗ будет предоставлено откликнувшимся. Примеры работ приветствуются.

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    3 года назад