Здравствуйте, прошу сделать картинку для рассылки в вконтакте и группах вайбера.

Тема строительные материалы и ремонт.

Для вконтакте горизонтальное расположение, для вайбера тоже самое, но вертикальное расположение. Красиво, ярко, легко читаемо и чтобы привлекало взгляд. Пример работы, мое фото, логотип прикрепил.

Прошу сделать в формате PSD, чтобы мог сам редактировать.