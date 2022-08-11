Необходимо доработать цветной рисунок кита, отрисовав пальцы в соответствии с карандашным вариантом. Требуется округлить пальцы и сделать большой палец объемнее. Исходные материалы будут предоставлены.
Оформить аккаунт Instagram
Нужно оформить аккаунт в Instagram.
Тематика - пчеловодство. Аккаунт о пчёлах.
1. Нужно создать фото профиля. Мы из Украины. Можно в патриотических цветах.
2. Нужно оформить сторис. (То есть создать несколько обложек для сторис - около 5.)
Заявки фрилансеров
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