Задача заключается в отрисовке карты с использованием предоставленных материалов. Необходима качественная и детализированная иллюстрация, соответствующая требованиям проекта.
Нарисовать обложку для музыкального альбома
Необходимо нарисовать обложку для музыкального альбома. Даем полную творческую свободу. Персонаж, который должен находится на обложке представлен ниже, на фото. Название обложки - "12".
Чтоб выбрать исполнителя я прошу нарисовать примерный набросок того, что будет на обложке. Таким образом я выберу человека для работы (надеюсь на долгосрочную работу).
Принимаются как обычные рисованные работы, так и 3D.
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