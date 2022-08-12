Нарисовать обложку для музыкального альбома

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт61 заявка2069 просмотров

Необходимо нарисовать обложку для музыкального альбома. Даем полную творческую свободу. Персонаж, который должен находится на обложке представлен ниже, на фото. Название обложки - "12".

Чтоб выбрать исполнителя я прошу нарисовать примерный набросок того, что будет на обложке. Таким образом я выберу человека для работы (надеюсь на долгосрочную работу).

Принимаются как обычные рисованные работы, так и 3D.

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