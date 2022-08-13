Перевести картинку в вектор

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Закрыт12 заявок529 просмотров

1.перевести картинку c портом в вектор

2.удалить желтую катушку

3 года назад
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Иллюстрации и Рисунки
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