Требуются 2D-художники с базовыми навыками анимирования для создания слайд-шоу из отрисованных сцен. Работа включает анимацию небольших фрагментов на слайдах, таких как детали, не требующие полного движения персонажей. Также ищем раскадровщика и художника для обложек к будущим анимациям. Возможна долгосрочная работа.