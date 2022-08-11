Необходимо создать обложку для музыкального альбома с названием '12'. Предоставляется полная творческая свобода. Важно представить набросок для выбора исполнителя. Принимаются как рисованные работы, так и 3D-иллюстрации. Ожидается долгосрочное сотрудничество.
Слайд шоу с элементами анимации
Нужны люди для работы с около-анимацией потенциально на продолжительный срок.
- Нужны 2Д художники (растровые) с базовыми (самыми минимальными) навыками анимирования. Потому как работать будем с около-анимацией. Заранее хочу немного прояснить - это не полноценная анимация где персонажи активно двигают руками и происходит какой-то экшн, нет, скорее это слайд шоу из отрисованных сцен, которые идут в своей последовательности под музыку и повествуют какую-то историю. Однако, в некоторых сценах нужно будет анимировать отдельно взятые маленькие фрагменты слайдов с иллюстрациями (Например: на слайде отрисован монстр, и нудно подрисовать и анимировать как у него из пасти вылетают слюни, т. е. сам монстр остается неподвижен, но слюни подрисовываются и анимируются)
- Так же нужен раскадровщик и человек, который будет рисовать обложки к будущим "анимациям".
Заявки фрилансеров
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