Отрисовать тумбу и поместить в нее камин

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрытнет заявок77 просмотров

Сергей, доброй ночи! Посмотрите, пожалуйста, мой заказ: https://www.weblancer.net/projects/illyustratcii-i-risunki-11/otrisovat-chernuyu-prostuyu-tumbu-i-pomestit-tuda-foto-kamina-1176914/

3 года назад
jvolkova
Юлия 
49 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Картинка для сайта

    Необходима картинка для сайта хостела размером 1860*520. Изображение должно отражать помещение с простым интерьером и быть подготовлено для наложения текстового блока. Подробности будут предоставлены исполнителю.

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать креатив для отправки емайл

    $17

    Разработайте креатив для отправки электронных писем, включая оригинальные иллюстрации и рисунки. Важно создать привлекательный и запоминающийся дизайн, который будет соответствовать тематике рассылки.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Оформить аккаунт Instagram

    Требуется оформление Instagram-аккаунта, посвященного пчеловодству. Необходимо создать фото профиля в патриотических цветах Украины и сделать около 5 обложек для сторис. Ожидается креативный подход и соответствие тематике.

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать рисунок в фотошопе - кит.

    Необходимо доработать цветной рисунок кита, отрисовав пальцы в соответствии с карандашным вариантом. Требуется округлить пальцы и сделать большой палец объемнее. Исходные материалы будут предоставлены.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать картинку для рекламного поста Вконтакте, вайбер

    $10

    Необходимо разработать картинку для рассылки в Вконтакте и группах Вайбера на тему строительных материалов и ремонта. Требуется горизонтальное расположение для Вконтакте и вертикальное для Вайбера. Дизайн должен быть ярким, привлекательным и легко читаемым. Файл должен быть в формате PSD для самостоятельного редактирования.

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Зробити ілюстрації до квест-кімнат

    Шукаються українські ілюстратори для створення 5 ілюстрацій у єдиному стилі для квест-кімнат. Теми: Штамм, X-MEN, Майнкрафт, Silent Hill та Гарри Поттер. Ілюстрації використовуватимуться на превьюшках сторінок веб-сайту, з подальшим створенням зображень для шапок сайтів (ширина 1920 px).

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Придумать и нарисовать 2 gif-анимации

    Требуется придумать и нарисовать 2 gif-анимации для интерфейса прибора N4-25. Анимации должны отображать состояния генерации напряжения: процесс установки и подтвержденное значение. Формат - 24x24 пикселя, до 30 кадров, цвет 0x40. Все кадры в формате PNG.

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать NFT

    $400

    Требуется художник для создания уникальной иллюстрации для NFT. Подробности и требования будут предоставлены в личном сообщении. Ожидается креативный подход и высокое качество исполнения.

    NFT
    Иллюстрации и Рисунки48 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Инфографика для карточек товара

    Необходимо разработать привлекательную и качественную инфографику для карточек товара на платформах ВБ и Озон. Ожидается интересный дизайн, который привлечет внимание покупателей и улучшит визуальное восприятие товара.

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    3 года назад