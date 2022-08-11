Необходима картинка для сайта хостела размером 1860*520. Изображение должно отражать помещение с простым интерьером и быть подготовлено для наложения текстового блока. Подробности будут предоставлены исполнителю.
Отрисовать тумбу и поместить в нее камин
Сергей, доброй ночи! Посмотрите, пожалуйста, мой заказ: https://www.weblancer.net/projects/illyustratcii-i-risunki-11/otrisovat-chernuyu-prostuyu-tumbu-i-pomestit-tuda-foto-kamina-1176914/
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