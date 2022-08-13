Векторные иллюстрации для сайта

Компания занимается сбором и размещением отходов. Иллюстрации должны быть в векторе. Срок выполнения 1 неделя (можно обсуждать)

Задачи:

отрисовать карту региона - есть карта с разбивкой на районы, можно добавить какой-то знаковый объект района или выбрать для каждого района цвет, или использовать мусорный бачки (все варианты не продумывались, накиданы для примера). на сайте карта будет интерактивная, при наведении каждый район должен как-то выделяться или цветом или чем-то еще

современный чистый город - продумать так, чтоб можно было анимировать какой-то объект (плывущие облака, опустошение мусорного бака....варианты так же для примера)

изображение мишени или другой образ цели (цели как поставленной и достигнутой задачи) или предложить какие-то другие варианты подходящие под соответствующий блок сайта

ошибка 404

Немного материала, страницы сайта, куда все это вписать, и описание отправлю по запросу. Со стилем не определились, можно предложить варианты и сделать наброски