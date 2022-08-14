Необходимо разработать типовой дневник футболиста, включающий иллюстрации и рисунки. Укажите стоимость и срок выполнения данного проекта.
Дневник футболиста
Добрый день. Хотим сделать типовой дневник футболиста. Какая стоимость и срок?
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