Разработать графику для Google Play Store в стиле Minecraft

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок411 просмотров

Тематика Shaders for MCPE

Задача 1:

Разработать графические элементы для оформления страницы Google Play:

  • Иконка (3 конечных варианта) (512x512)
  • Баннер (2 варианта) (1024x500)
  • Скриншоты (8 скриншотов) (3840  x  2160)
Примеры:

Realistic Shader Mod ﻿

Realistic Shader Mod 2﻿﻿

Ultra Shader Mod

Realistic Shader Mods Packs﻿

Иконка·      Нарезка из скриншотов + надпись SHADER MODS (броская, заметная, четкая, в две строки, шрифтом ) (как на любой из иконок в примере) – 3 иконки в таком стиле.

Баннер·      Реалистичный пейзаж (пример с реалистичными деревьями и травой и персонажами, как в этом примере)﻿﻿ (яркий, контрастный как на правом нижнем баннере)·      Нарезка из скриншотов (как на левом верхнем или правом верхнем баннере)

Скриншоты·      На каждом скриншоте должны быть хотбар и рука с предметом либо без предмета·      На скриншотах должны быть пейзажи с яркими красками. (Обязательно один Красный,  один Зеленый, один Синий, а остальные 5 в тех же цветах в том же стиле, но как пойдет,)·      Показать облака, воду, растительность, свет - сочную картинку Задача 2:

Разработать креативы для рекламы приложения в Google Ads:1.      (2400  x  1256)2.      (1200 x 1500)3.      (1200 x 1200)

КреативыСделать 10 креативов в 3х форматах (итого получится 30 картинок)Идеи креативов (раз, два, три, четыре)  Важные моменты:

  • Яркие цветы
  • Высокий контраст для выделения ключевых слов и объектов
  • Читаемый текст (шрифт/размер) близкий к стилистике Minecraft
  • Уникальность изображений
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