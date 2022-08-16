Тематика Shaders for MCPE

Задача 1:

Разработать графические элементы для оформления страницы Google Play:

Иконка (3 конечных варианта) (512x512)

(3 конечных варианта) (512x512) Баннер (2 варианта) (1024x500)

(2 варианта) (1024x500) Скриншоты (8 скриншотов) (3840 x 2160)

Примеры:

Realistic Shader Mod ﻿

Realistic Shader Mod 2﻿﻿

Ultra Shader Mod

Realistic Shader Mods Packs﻿

Иконка· Нарезка из скриншотов + надпись SHADER MODS (броская, заметная, четкая, в две строки, шрифтом ) (как на любой из иконок в примере) – 3 иконки в таком стиле.

Баннер· Реалистичный пейзаж (пример с реалистичными деревьями и травой и персонажами, как в этом примере)﻿﻿ (яркий, контрастный как на правом нижнем баннере)· Нарезка из скриншотов (как на левом верхнем или правом верхнем баннере)

Скриншоты· На каждом скриншоте должны быть хотбар и рука с предметом либо без предмета· На скриншотах должны быть пейзажи с яркими красками. (Обязательно один Красный, один Зеленый, один Синий, а остальные 5 в тех же цветах в том же стиле, но как пойдет,)· Показать облака, воду, растительность, свет - сочную картинку Задача 2:

Разработать креативы для рекламы приложения в Google Ads:1. (2400 x 1256)2. (1200 x 1500)3. (1200 x 1200)

КреативыСделать 10 креативов в 3х форматах (итого получится 30 картинок)Идеи креативов (раз, два, три, четыре) Важные моменты: