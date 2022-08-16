Необходимо создать эскиз тату в стиле, указанном в примерах. Персонаж Хисока должен быть изображен в заданной позе, с картами вместо сердца и с добавлением длинных линий и завитков. Также требуется учесть масштабы и расположение тату на руке, согласно предоставленным фотографиям.
Разработать графику для Google Play Store в стиле Minecraft
Тематика Shaders for MCPE
Задача 1:
Разработать графические элементы для оформления страницы Google Play:
- Иконка (3 конечных варианта) (512x512)
- Баннер (2 варианта) (1024x500)
- Скриншоты (8 скриншотов) (3840 x 2160)
Иконка· Нарезка из скриншотов + надпись SHADER MODS (броская, заметная, четкая, в две строки, шрифтом ) (как на любой из иконок в примере) – 3 иконки в таком стиле.
Баннер· Реалистичный пейзаж (пример с реалистичными деревьями и травой и персонажами, как в этом примере) (яркий, контрастный как на правом нижнем баннере)· Нарезка из скриншотов (как на левом верхнем или правом верхнем баннере)
Скриншоты· На каждом скриншоте должны быть хотбар и рука с предметом либо без предмета· На скриншотах должны быть пейзажи с яркими красками. (Обязательно один Красный, один Зеленый, один Синий, а остальные 5 в тех же цветах в том же стиле, но как пойдет,)· Показать облака, воду, растительность, свет - сочную картинку Задача 2:
Разработать креативы для рекламы приложения в Google Ads:1. (2400 x 1256)2. (1200 x 1500)3. (1200 x 1200)
КреативыСделать 10 креативов в 3х форматах (итого получится 30 картинок)Идеи креативов (раз, два, три, четыре) Важные моменты:
- Яркие цветы
- Высокий контраст для выделения ключевых слов и объектов
- Читаемый текст (шрифт/размер) близкий к стилистике Minecraft
- Уникальность изображений
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется дизайнер для создания уникальных изображений для русскоязычных и англоязычных сайтов в тематике iGaming. Необходимо подготовить 10-30 коллажей на основе клипарта для каждой страницы текста. Оплата за создание изображений составляет 10$ за страницу.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт3 года назад
- $250
Необходимо создать обложку для музыкального альбома с названием '12'. Предоставляется полная творческая свобода. Важно представить набросок для выбора исполнителя. Принимаются как рисованные работы, так и 3D-иллюстрации. Ожидается долгосрочное сотрудничество.Иллюстрации и Рисунки61 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо перевести изображение с портом в векторный формат и удалить желтую катушку. Проект включает работу с иллюстрациями и рисунками для достижения качественного результата.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать векторные иллюстрации для сайта компании по сбору отходов. Задачи включают отрисовку интерактивной карты региона, разработку изображения современного города с элементами анимации, создание образа цели и иллюстрации для ошибки 404. Срок выполнения 1 неделя, возможны обсуждения по стилю и вариантам.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются 2D-художники с базовыми навыками анимирования для создания слайд-шоу из отрисованных сцен. Работа включает анимацию небольших фрагментов на слайдах, таких как детали, не требующие полного движения персонажей. Также ищем раскадровщика и художника для обложек к будущим анимациям. Возможна долгосрочная работа.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт3 года назад
Задача заключается в отрисовке карты с использованием предоставленных материалов. Необходима качественная и детализированная иллюстрация, соответствующая требованиям проекта.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходима картинка для сайта хостела размером 1860*520. Изображение должно отражать помещение с простым интерьером и быть подготовлено для наложения текстового блока. Подробности будут предоставлены исполнителю.Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Необходимо создать уникальный рисунок или иллюстрацию для подарка маме на день рождения. Ожидается проработка оригинального дизайна, который станет приятным сюрпризом.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт3 года назад