Обложка для книги

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Закрыт27 заявок626 просмотров

Хотелось бы увидеть на обложке девушку с биноклем рыжую с длинными волосами , которая следит за окном на против 

3 года назад
aina2323
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