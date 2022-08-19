Нарисовать схему реза для пазлов

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Закрыт11 заявок529 просмотров

Здравствуйте.

Только для фрилансеров из Украины.

Есть рисунок на фанере, он будет резаться на пазлы. Требуется нарисовать схему реза в векторе. Т.е. продумать из каких пазлов будет состоять рисунок. Сама схема должна быть художественная, иметь хорошие зацепы и включать в себя тематические силуеты животных. Для примера привожу схемы похожих пазлов.

Требования:

Оперативная связь по вайбер, телеграмм.

Исполнитель из Украины

Расчет:

пост оплата на карту приват или моно

Интересует стоимость и сроки.

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