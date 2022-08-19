Требуется создать качественную авторскую квенту для игрового персонажа в Stalker RP DayZ. Необходимо полностью раскрыть персонажа для вступления в группировку 'Военные'. Действие происходит в 2022 году, в соответствии с лором сервера. Цена обсуждается.
Нарисовать схему реза для пазлов
Здравствуйте.
Только для фрилансеров из Украины.
Есть рисунок на фанере, он будет резаться на пазлы. Требуется нарисовать схему реза в векторе. Т.е. продумать из каких пазлов будет состоять рисунок. Сама схема должна быть художественная, иметь хорошие зацепы и включать в себя тематические силуеты животных. Для примера привожу схемы похожих пазлов.
Требования:
Оперативная связь по вайбер, телеграмм.
Исполнитель из Украины
Расчет:
пост оплата на карту приват или моно
Интересует стоимость и сроки.
Заявки фрилансеров
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