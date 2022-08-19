Требуется разработка схемы реза для пазлов из рисунка на фанере. Схема должна быть художественной, с хорошими зацепами и включать силуэты животных. Исполнитель должен быть из Украины. Пост оплата на карту приват или моно. Укажите стоимость и сроки выполнения.
Нужно качественно нарезать персонажей под костную анимацию
Нужна нарезка персонажей под анимацию. Всего 5 персонажей, у каждого 3 версии: одетая, раздетая и полу раздетая.
Вот под какие анимации нужно подготовить персонажей:
Моргание ( передвижение глаз )
Ожидание ( водит глазами из стороны в сторону, покачивает головой, слегка переступает с ноги на ногу)
Дыхание ( спокойное, возбужденное )
Злость
Удивление
Грусть
Улыбка
Голые тянки
Для раздетой и полу раздетой:
Возбуждение два типа, слабое и сильное (3 файла с персонажем как пример)
Это пример того как нужно подготовить персонажей +- (файл psd с примером нужной нарезки персонажа + Обязательно нужно дорисовывать где это необходимо!!! - https://drive.google.com/file/d/18XpqkkMwLhWwwfPRHXWTNszZvXXyHCxg/view?usp=sharing)
Пишите цену и сроки(Сроки желательно неделя+-!)(Бюджет не большой!). Всего 5 персонажей по типу девушки на примере! Обязательно нужно качественно дорисовывать в моментах!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать качественную авторскую квенту для игрового персонажа в Stalker RP DayZ. Необходимо полностью раскрыть персонажа для вступления в группировку 'Военные'. Действие происходит в 2022 году, в соответствии с лором сервера. Цена обсуждается.Иллюстрации и Рисунки2 исполнителяЗавершен3 года назад
Потрібна ілюстрація для іконки мобільного застосунку, стартового екрану та інших елементів. Тематика - персонаж, штучний інтелект. Ожидается векторный формат, возможно с анимацией. Подходящие идеи включают хмарки или енергетичні елементи.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Требуется создать обложку для книги с использованием иллюстраций и рисунков в фотошопе. Исполнитель должен быть из России. Материалы предоставляются. Срок выполнения — одна неделя. Цена вопроса 15$.Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить три черно-белых рисунка на основе предоставленных цветных эскизов. Рисунки должны быть обработаны с использованием только черной и белой красок, сохраняя оригинальную композицию и детали.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать типовой дневник футболиста, включающий иллюстрации и рисунки. Укажите стоимость и срок выполнения данного проекта.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Создайте уникальный дизайн заклейки для барной стойки, включающий элементы оформления и информацию о скидках. Дизайн должен привлекать внимание и быть информативным.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать рисунок в готовом стиле, который представлен в прикрепленном файле. Обеспечьте соответствие стилю и качеству, чтобы рисунок полностью отвечал требованиям.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищется старший менеджер по предпечати для работы в онлайн-принтере. Обязанности включают проверку и исправление клиентских работ, создание заказов и PDF-прототипов. Необходим опыт в предпечати и дизайне, знание Adobe Illustrator. Удаленная работа с гибким графиком, оплата в долларах США.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт3 года назад