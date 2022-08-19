Нужна нарезка персонажей под анимацию. Всего 5 персонажей, у каждого 3 версии: одетая, раздетая и полу раздетая.

Вот под какие анимации нужно подготовить персонажей:

Моргание ( передвижение глаз )

Ожидание ( водит глазами из стороны в сторону, покачивает головой, слегка переступает с ноги на ногу)

Дыхание ( спокойное, возбужденное )

Злость

Удивление

Грусть

Улыбка

Голые тянки

Для раздетой и полу раздетой:

Возбуждение два типа, слабое и сильное (3 файла с персонажем как пример)

Это пример того как нужно подготовить персонажей +- (файл psd с примером нужной нарезки персонажа + Обязательно нужно дорисовывать где это необходимо!!! - https://drive.google.com/file/d/18XpqkkMwLhWwwfPRHXWTNszZvXXyHCxg/view?usp=sharing)

Пишите цену и сроки(Сроки желательно неделя+-!)(Бюджет не большой!). Всего 5 персонажей по типу девушки на примере! Обязательно нужно качественно дорисовывать в моментах!