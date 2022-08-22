2D анимация

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок910 просмотров

Приветствую. . Нужно нарисовать и создать покадровую 2D анимацию. Референс здесь. Должно получиться очень близко к референсу.

3 года назад
T1MuR
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов

Заявки фрилансеров

Казухов
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Катерина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
158 отзывов
3 года назад
Екатерина
 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Мариус
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Аргишти
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужны 2Д художники

    Ищем 2D художников для создания иллюстраций и анимаций, которые рассказывают историю под музыку. Также нужен растровый художник для обложек. Работа в команде. Присылайте портфолио с примерами работ и указывайте приоритетную роль.

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для магазина в инсте и в вк

    Необходимо переделать готовый логотип для магазина в Instagram и ВКонтакте, изменив цвет волос на коричневый, глаза на зеленые, а брови на темно-коричневые. Также требуется добавить паутинку от ловца снов между рогов. Все элементы должны гармонировать между собой.

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать preview картинку

    $5

    Необходимо создать preview картинку с размером 1280x720 и форматом 16:9. Применить аналогичные спецэффекты, как в приложенном примере. Максимальный размер файла - 2 Мб. Техническое задание будет предоставлено исполнителю.

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Намалювати набір картинок "космічні тваринки"

    $5

    Требуется разработать набор иллюстраций на тему 'космические животные'. Ожидается создание уникальных и привлекательных рисунков, которые могут быть использованы в различных проектах.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Рисунок по фотографии

    Требуется создать чёрно-белый рисунок человека на основе фотографии. Для получения подробной информации о проекте предусмотрена личная переписка.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Картинка в Adobe Illustrator, AutoCAD в формате ai, dwg, pdf

    $25

    Требуется создать векторную картинку в формате ai, dwg или pdf для лазерной гравировки по дереву. Картинка должна изображать очертания Москвы и 12 административных округов, а также значимые объекты, людей и животных. Размер не более 20*20 см, черно-белая, без мелких деталей и шрифта. Обсуждение объектов возможно.

    AutoCAD
    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно качественно нарезать персонажей под костную анимацию

    Требуется нарезка 5 персонажей под костную анимацию, каждый из которых должен иметь 3 версии: одетая, раздетая и полураздетая. Персонажи должны быть подготовлены под различные анимации, включая моргание, злость, удивление и другие. Обязательно дорисовка в нужных местах. Срок выполнения - около недели. Бюджет ограничен.

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать схему реза для пазлов

    Требуется разработка схемы реза для пазлов из рисунка на фанере. Схема должна быть художественной, с хорошими зацепами и включать силуэты животных. Исполнитель должен быть из Украины. Пост оплата на карту приват или моно. Укажите стоимость и сроки выполнения.

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Квента игрового персонажа для Сталкер РП

    Требуется создать качественную авторскую квенту для игрового персонажа в Stalker RP DayZ. Необходимо полностью раскрыть персонажа для вступления в группировку 'Военные'. Действие происходит в 2022 году, в соответствии с лором сервера. Цена обсуждается.

    Иллюстрации и Рисунки2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад