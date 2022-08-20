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$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки589 просмотров

Пример прикладываю, нужно будет применить похожие спецэффекты

1280х720, 16:9 , не более 2 мб

ТЗ скину исполнителю

3 года назад
T1MuR
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3 года назад

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