Необхідно створити 3 унікальні та яскраві картинки для друку на білих чашках. Картинки можуть бути абстрактними або на загальні теми, з можливими надписами. Цільова аудиторія - молоді люди 18-55 років, які хочуть купити красиві чашки для себе або в подарунок. Це пробне замовлення для інтернет-магазину, з перспективою довгострокової співпраці.