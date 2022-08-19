Необхідна ілюстрація (можливо, анімована) для мобільного застосунку

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Закрыт7 заявок333 просмотра

Вітаю!

Необхідна ілюстрація, яка буде використовуватись для іконки моб. застосунку, для його стартового екрану, та в деяких інших місцях.

Тематика: типу як персонаж, штучний інтелект, схоже на Сірі чи Гугл Асістант по своїй суті. Щось типу хмарки чи якоїсь "енергії". В ідеалі зробити це з анімацією.

Вектор.

Чекатиму на пропозиції, дякую.

3 года назад
dmitry_sikorsky
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