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  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт18 заявок604 просмотра

Нужно переделать готовую картинку под меня.  Цвет волос коричневый, цвет глаза зеленый, брови темно коричневые, остальное можно оставить, но должно все гармонировать. Между рогов должна располагаться паутинка от ловца снов как у оленя на фото!)

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