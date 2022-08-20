Необходимо создать preview картинку с размером 1280x720 и форматом 16:9. Применить аналогичные спецэффекты, как в приложенном примере. Максимальный размер файла - 2 Мб. Техническое задание будет предоставлено исполнителю.
Логотип для магазина в инсте и в вк
Нужно переделать готовую картинку под меня. Цвет волос коричневый, цвет глаза зеленый, брови темно коричневые, остальное можно оставить, но должно все гармонировать. Между рогов должна располагаться паутинка от ловца снов как у оленя на фото!)
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