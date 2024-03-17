KaterLog

Катерина KaterLog

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Художник/илюстратор

behance: https://www.behance.net/katrinlogvinovaa

художник-иллюстратор

adobe photoshop, adobe illustrator, procriate

недостаточно оценок
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нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей