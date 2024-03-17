$30
Требуется разработать анимацию длительностью 5 секунд, максимально схожую с прикрепленным файлом. Текст должен быть выполнен вертикально. Обратите внимание на детали и качество исполнения.
Анимация3 заявки
Закрыт
год назад
behance: https://www.behance.net/katrinlogvinovaa
художник-иллюстратор
adobe photoshop, adobe illustrator, procriate
Требуется разработать анимацию длительностью 5 секунд, максимально схожую с прикрепленным файлом. Текст должен быть выполнен вертикально. Обратите внимание на детали и качество исполнения.