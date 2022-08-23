Создать обложку (превью) для YouTube-видео

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт23 заявки515 просмотров

Необходимо создать обложку для нового видео на канале https://www.youtube.com/channel/UC5FNJGqJeMxqnwFnIz5Bm9A/videos (видео скину исполнителю).

Прошу обязательно указывать стоимость (или вилку стоимостей) и прикладывать свои работы (много не надо: лучшие 3-5 шт. — более чем достаточно).

3 года назад
giryaev
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Иллюстрации и Рисунки
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