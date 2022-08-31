Разработать дизайн майки

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок530 просмотров

10 друзей (45 лет) вежливые (можно сказать джентельмены)

называем себя братья Ивановы

ходим по ночным заведениям

на спине "Ivanov's BRAZZERS"

на груди логотип или рисунок

 

3 года назад
VadimOlegovich
Вадим 
48 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
$30
2 дня
Escrow
Четко Качественно В срок
Приятный заказчик, четкое ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
13 часов назад
200 отзывов
3 года назад
#1
Иллюстрации и Рисунки
Даниил
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Тигран
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • 2D анимация

    Требуется нарисовать и создать покадровую 2D анимацию, основываясь на предоставленном референсе. Важно добиться близкого соответствия оригиналу. Работа должна включать качественные иллюстрации и детальную проработку каждого кадра.

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обложка для трека

    $50

    Необходимо создать обложку для трека "Дорога", которая визуализирует тернистый путь к успеху. Ваша задача — разработать иллюстрацию, отражающую основные темы текста: преодоление трудностей и стремление к цели. Используйте креативные подходы для передачи эмоций, заложенных в тексте трека.

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать обложку (превью) для YouTube-видео

    Требуется разработать обложку для нового видео на YouTube-канале. Исполнитель должен указать стоимость работы и приложить 3-5 лучших примеров своих работ. Видео будет предоставлено после выбора исполнителя.

    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Намалювати декілька картинок в набір для друку на чашки

    $5

    Потрібно створити кілька ілюстрацій для набору друку на чашки. Тематика набору - інтеграція фруктів та рослин. Очікується креативний підхід і якісний виконання.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Выполнить специальную двухсторонюю обводку контура вектор

    Необходимо выполнить специальную двухстороннюю обводку контура для векторной иллюстрации. Обратите внимание на аккуратность и точность выполнения. Задача требует внимательного подхода к деталям, чтобы обеспечить высокое качество конечного результата.

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Приглашение на свадбу в стиле Тиндер

    Разработайте свадебное приглашение в мобильном формате с элементами стиля Тиндер. Включите адрес загса, ресторана, дресс-код и пожелание по подаркам. Убедитесь, что информация хорошо читается на экране смартфона.

    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка дизайна карточек на WB

    Требуется разработка дизайна карточек товаров для площадки Wildberries. Необходимо создать 8-10 изображений для одного товара. Укажите стоимость разработки, время выполнения и опыт работы с подобными проектами. Обязательно подписание документов с передачей прав после завершения работы.

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужны 2Д художники

    Ищем 2D художников для создания иллюстраций и анимаций, которые рассказывают историю под музыку. Также нужен растровый художник для обложек. Работа в команде. Присылайте портфолио с примерами работ и указывайте приоритетную роль.

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    3 года назад