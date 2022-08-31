Требуется нарисовать и создать покадровую 2D анимацию, основываясь на предоставленном референсе. Важно добиться близкого соответствия оригиналу. Работа должна включать качественные иллюстрации и детальную проработку каждого кадра.
Разработать дизайн майки
10 друзей (45 лет) вежливые (можно сказать джентельмены)
называем себя братья Ивановы
ходим по ночным заведениям
на спине "Ivanov's BRAZZERS"
на груди логотип или рисунок
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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