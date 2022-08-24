Требуется нарисовать и создать покадровую 2D анимацию, основываясь на предоставленном референсе. Важно добиться близкого соответствия оригиналу. Работа должна включать качественные иллюстрации и детальную проработку каждого кадра.
Наложить слово на макет В кривых.
Компания будет заниматься клинингом, поэтому на существующий логотип нужно наложить слово cleaning прям красиво.
Давайте попробуем с вами сделать это.
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