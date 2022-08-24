Ищется художник для создания векторных иллюстраций собак и кошек в образе супергероев. Примеры: Человек-паук или Халк. Укажите стоимость работы и сроки исполнения.
Аниматора/Илюстратора SVG | 2D иконки
Нарисовать и анимировать иконки в векторе. Стиль 2D. Подобно стилю стикерам телеграмма.
Требуется:Иллюстратор/аниматор для создания svg анимации. Нужно отрисовать сундуки (кейсы) с анимацией открытия.
Прошу сразу прикреплять подобные работы (стикеры или сундучки) с Вашего портфолио к отклику.Для отделения людей от роботов начните Ваш текст с решения задачки: 2+3*5
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