Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Сработались на отлично! Никита активно включился и даже перехватил заказ у более медленного исполнителя, проявил инициативу, хорошо реализовал задачу и учтиво доработал правки и пожелания! Так держать! Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ. Конкретные правки. Рекомендую к сотрудничеству