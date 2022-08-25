nekamenev

Никита nekamenev

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Отзывы заказчиков

MaxLARK
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
3 года назад
Адаптировать 5 изображений
Сработались на отлично! Никита активно включился и даже перехватил заказ у более медленного исполнителя, проявил инициативу, хорошо реализовал задачу и учтиво доработал правки и пожелания! Так держать! Однозначно рекомендую!
Четкое ТЗ. Конкретные правки. Рекомендую к сотрудничеству
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