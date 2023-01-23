Нарисовать персонажа для сайта

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Завершен36 заявок1395 просмотров

Нужно нарисовать персонажа для сайта в figma или psd

Брутальный скрытный персонаж в шляпе с огнем

Общая тематика - онлайн казино.

Прикрепляю 2 примера, которые нам нравятся и нужно сочетать 2 показателя (брутальность и скрытность) с этих картинок-примеров.

Прикрепляю пример персонажа и шляпы.

Figma
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zolterz
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Выбранный исполнитель

St_ViT
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Исполнитель имеет полное понимание работы.
Все ок!

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