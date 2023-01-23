Нужно нарисовать персонажа для сайта в figma или psd

Брутальный скрытный персонаж в шляпе с огнем

Общая тематика - онлайн казино.

Прикрепляю 2 примера, которые нам нравятся и нужно сочетать 2 показателя (брутальность и скрытность) с этих картинок-примеров.

Прикрепляю пример персонажа и шляпы.