2D Artist / Gamedev

Займаюся графічним дизайном та растровою графікою понад 12 років, неодноразово брав участь у розробці 2D-ігор. Виконаю растрову графіку для Вашого проекту з урахуванням усіх побажань. В моїх цілях - мати невелику постійну базу клієнтів і співпрацювати з ними довгостроково, Ви маєте всі шанси увійти в цю категорію, якщо вкладаєте душу в свій проект.

Регулярно вивчаю нові техніки, не пропускаю навчальні та закріплювальні семінари з графічного дизайну. Маю великий досвід у створенні повних пакетів графіки та візуальних елементів для ізометричних проектів. Крім якості, я надаю замовнику своєчасні виправлення та зворотний зв'язок (поради та рекомендації).

Націлений на результат. Ретельно вивчаю всю доступну інформацію із завдання. Багато робіт не зумів зберегти і включити в портфоліо через зрозумілу причину (спасибі, 2022). Якщо шукаєте організованого художника, який ставитиметься до проекту як до свого особистого та зробить усе можливе для того, щоб замовник залишився задоволеним результатом, Ви звернулися за адресою. Чекаю від замовника зворотного зв'язку, оскільки для якісного виконання завдання може знадобитися узгодження деяких деталей під час роботи заради економії мого та Вашого часу.