GARM_studio

Богдан GARM_studio

 
31 год
3 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
2D Artist / Gamedev

Займаюся графічним дизайном та растровою графікою понад 12 років, неодноразово брав участь у розробці 2D-ігор. Виконаю растрову графіку для Вашого проекту з урахуванням усіх побажань. В моїх цілях - мати невелику постійну базу клієнтів і співпрацювати з ними довгостроково, Ви маєте всі шанси увійти в цю категорію, якщо вкладаєте душу в свій проект.

Регулярно вивчаю нові техніки, не пропускаю навчальні та закріплювальні семінари з графічного дизайну. Маю великий досвід у створенні повних пакетів графіки та візуальних елементів для ізометричних проектів. Крім якості, я надаю замовнику своєчасні виправлення та зворотний зв'язок (поради та рекомендації).

Націлений на результат. Ретельно вивчаю всю доступну інформацію із завдання. Багато робіт не зумів зберегти і включити в портфоліо через зрозумілу причину (спасибі, 2022). Якщо шукаєте організованого художника, який ставитиметься до проекту як до свого особистого та зробить усе можливе для того, щоб замовник залишився задоволеним результатом, Ви звернулися за адресою. Чекаю від замовника зворотного зв'язку, оскільки для якісного виконання завдання може знадобитися узгодження деяких деталей під час роботи заради економії мого та Вашого часу.

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Отзывы заказчиков

EnJay
25 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$38
10 баллов
3 года назад
Стилизация меню
Этот заказ выполнить не успели, предупредили заранее, все ок.
Интересная работа и проект, был рад работать вместе
Ответный отзыв
EnJay
25 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$21
10 баллов
3 года назад
Перерисовка игрового интерфейса
Отличный исполнитель и качество работы :)
Уже пятый заказ от этого исполнителя. Чёткое постановление задачи, быстрая обратная связь!
Ответный отзыв
EnJay
25 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$33
10 баллов
3 года назад
Текстуры Energy Additions
Отличная работа, спасибо!)
Отличный заказ, хорошая команда, спасибо.
Ответный отзыв
EnJay
25 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$27
10 баллов
3 года назад
Рисовка текстур в пиксельном стиле
Уже не первый заказ. Отличная работа, рекомендую)
Хорошо сработались! Понятная задача, хорошая команда и обратная связь. Определенно рекомендую
Ответный отзыв
EnJay
25 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Стилизация игрового интерфейса
Уже второй раз работаем вместе. Быстрое выполнение работы, быстрые правки и главное качественный и красивый результат. Рекомендую)
Отличный заказчик, корректно поставил задачу, предоставил все необходимое для работы. Приятное общение и быстрая обратная связь, с правками не тянул. Жду третий заказ)
Ответный отзыв
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