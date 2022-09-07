Рисовка текстур в пиксельном стиле

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка56 просмотров

Разработка иконок/текстур в пиксельном стиле. Техническое задание отправлю в ЛС.

3 года назад
EnJay
25 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

GARM_studio
Богдан 
31 год
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$27
1 день
Escrow
Уже не первый заказ. Отличная работа, рекомендую)
Хорошо сработались! Понятная задача, хорошая команда и обратная связь. Определенно рекомендую

Заявки фрилансеров

GARM_studio
Богдан 
31 год
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад

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