Требуется обрисовать 36 полигонов на карте в Яндекс.конструкторе согласно предоставленной документации о судебных участках Московской области. Файлы должны быть в формате .geojson, с нумерацией участков в соответствии с законодательством. Пример выполненной работы будет предоставлен.
Текстуры Energy Additions
Рисовка текстур Energy из ТЗ в ЛС.
Выбранный исполнитель
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