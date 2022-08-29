Рисовка текстур в пиксельном стиле

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен14 заявок560 просмотров

Приветствую. Нужно разработать текстуры для игровых предметов в стиле игры Minecraft. 

Примеры на скриншоте. Размер каждой текстуры 16х16 или 32х32 пикселей.

Полное ТЗ отправлю в ЛС.

3 года назад
EnJay
25 лет
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2 года назад

Выбранный исполнитель

GARM_studio
Богдан 
31 год
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$39
4 дня
Escrow
Быстрое и качественное выполнение задания. Рекомендую)
Отличный заказчик, было приятно работать вместе. Вежливое общение, взаимопонимание. Проект был интересен, а потому легкий в исполнении. Рассчитываю на дальнейшую совместную работу.

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