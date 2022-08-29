Требуется нарисовать персонажа для сайта онлайн казино в Figma или PSD. Персонаж должен быть брутальным и скрытным, носить шляпу с огнем. Основные элементы должны сочетать два примера, учитывая тематику и стиль. Примеры прикреплены для вдохновения.