Приветствую! меня зовут Клара, я графический дизайнер :)
Я разрабатываю современный и уникальный дизайн.
Работая над вашим проектом, выкладываюсь на 110%
и тщательно прорабатываю каждый пиксель.
Моя основная цель сделать не просто «красиво», а сделать дизайн,
который будет выполнять задачу и приносить прибыль.
Чем я могу вам помочь:
— Логотип.
— Айдентика.
— Презентация.
— Оформление соц.сетей.
— Элементы полиграфии.
— Рекламные баннеры.
— Обработка фотографий.
Кстати:
— Все мои клиенты навеки получают бесплатные консультации по поводу проекта.
— Согласовываю с вами каждый этап разработки.
Дизайн, который я создаю:
• Уникальный (никаких шаблонов, все с нуля).
• Вызывает «WOW-эффект».
• Современный и не отстает от трендов.
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству! :)
Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом:
telegram - https://t.me/ssemmai_clara
instagram - https://www.instagram.com/ssemmai_clara/
Whatsapp - 998330212343
Вконтакте - vk.com/ssemmai_clara
Мой Behance: