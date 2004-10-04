Больше! - Хорошего дизайна и котиков)

Приветствую! меня зовут Клара, я графический дизайнер :)

Я разрабатываю современный и уникальный дизайн.

Работая над вашим проектом, выкладываюсь на 110%

и тщательно прорабатываю каждый пиксель.

Моя основная цель сделать не просто «красиво», а сделать дизайн,

который будет выполнять задачу и приносить прибыль.

Чем я могу вам помочь:

— Логотип.

— Айдентика.

— Презентация.

— Оформление соц.сетей.

— Элементы полиграфии.

— Рекламные баннеры.

— Обработка фотографий.

Кстати:

— Все мои клиенты навеки получают бесплатные консультации по поводу проекта.

— Согласовываю с вами каждый этап разработки.

Дизайн, который я создаю:

• Уникальный (никаких шаблонов, все с нуля).

• Вызывает «WOW-эффект».

• Современный и не отстает от трендов.

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству! :)

Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом:

telegram - https://t.me/ssemmai_clara

instagram - https://www.instagram.com/ssemmai_clara/

Whatsapp - 998330212343

Вконтакте - vk.com/ssemmai_clara

Мой Behance:

https://www.behance.net/ssemmai_clara