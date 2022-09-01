Стилизация игрового интерфейса

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен4 заявки220 просмотров

Понадобится разработать игровой интерфейс. Подробное техническое задание отправлю в личные сообщения.

3 года назад
EnJay
25 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

GARM_studio
Богдан 
31 год
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$20
2 дня
Escrow
Уже второй раз работаем вместе. Быстрое выполнение работы, быстрые правки и главное качественный и красивый результат. Рекомендую)
Отличный заказчик, корректно поставил задачу, предоставил все необходимое для работы. Приятное общение и быстрая обратная связь, с правками не тянул. Жду третий заказ)

Заявки фрилансеров

Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 отзывов
3 года назад
Диана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
GARM_studio
Богдан 
31 год
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Шапагат
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн NFT портала

    $1600

    Требуется разработать уникальный дизайн для NFT портала, включая интерфейс и элементы взаимодействия пользователя. Важно учесть современные тренды в дизайне и обеспечить удобный пользовательский опыт.

    NFT
    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • UI для мобильной игры

    Необходимо разработать пользовательский интерфейс для мобильной игры в жанре idle с космическим сеттингом. Требуются игровые иконки, элементы UI и фон окна с учетом вертикального разрешения. Пожалуйста, предоставьте резюме, портфолио UI/UX и будьте готовы к видео-созвону перед окончательным выбором исполнителя.

    Дизайн интерфейсов и игр6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Аватарка для гри

    Требуется разработка третьей аватарки для игры в мультяшном стиле. Необходимо создать уникальный дизайн, соответствующий интерфейсам и игровым скинам. Основное внимание уделить ярким цветам и привлекательному стилю.

    Дизайн интерфейсов и игр6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лаунчер для Сампа

    Необходимо разработать лаунчер для игры Самп, уделяя внимание дизайну интерфейсов и игровых элементов. Ожидается качественная реализация с удобным и привлекательным пользовательским интерфейсом.

    Дизайн интерфейсов и игр10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • AR 3D Web портал на three.js або babylon.js

    Необхідно створити 3D Web AR портал печери на платформі Three.js. Проект включає сканування маркера, перехід до 3D печери, а також збір статистики користувачів. Дедлайн - 26.08. Передбачені три етапи: демо-версія, тестування та фінальний деплой на сервер. Збір даних без ідентифікації з відображенням в таблиці.

    AndroidiOS
    Дизайн интерфейсов и игр1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовать страницы для сервиса

    $50

    Требуется отрисовка страниц для сервиса, включая главную, запросы, настройки, баланс, профиль, рефералы, проекты и конкурентов. Основное внимание уделяется дизайну интерфейсов и игр. Учитывайте, что большинство страниц имеют минимум элементов. Необходимы цена и сроки выполнения.

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Помощь в UX исследовании

    $25

    Требуется помощь в UX исследовании для мобильного приложения. Необходимо провести анализ интерфейса и оценить пользовательский опыт. Ожидается выявление проблем и предложений по улучшению дизайна.

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад