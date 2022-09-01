Стилизация игрового интерфейса

Необходимо разработать пользовательский интерфейс для мобильной игры в жанре idle с космическим сеттингом. Требуются игровые иконки, элементы UI и фон окна с учетом вертикального разрешения. Пожалуйста, предоставьте резюме, портфолио UI/UX и будьте готовы к видео-созвону перед окончательным выбором исполнителя.