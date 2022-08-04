Необхідно створити 3D Web AR портал печери на платформі Three.js. Проект включає сканування маркера, перехід до 3D печери, а також збір статистики користувачів. Дедлайн - 26.08. Передбачені три етапи: демо-версія, тестування та фінальний деплой на сервер. Збір даних без ідентифікації з відображенням в таблиці.