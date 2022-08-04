Помощь в UX исследовании

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен1 заявка294 просмотра

Нужна помощь для исследования мобильного приложения. 

Подробности в лс

3 года назад
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

lev-filimon
Семён 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
3 года назад
$25
1 день
Escrow
Рекомендую
Рад был помочь!

Заявки фрилансеров

lev-filimon
Семён 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
20 дней назад
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