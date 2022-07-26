Требуется улучшить дизайн браузерной игры для мобильных устройств, добавив мультяшные элементы, яркие цвета, красивые кнопки и иконки. Все экраны находятся в FIGMA. Примеры работ обязательны для оценки.
Дорисовать 6 экранов в Figma
Требуется в проекте figma, дорисовать 6 экранов
Выбранный исполнитель
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